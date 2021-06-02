По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (52,529 млн и 49,943 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (56 и 38), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,07-27,08 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 94 активные заявки по доллару на сумму 102,472 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 2 222
27,0700 – 200 000
27,0600 – 44 444
27,0600 – 120 000
27,0600 – 20 000
27,0600 – 30 000
27,0600 – 50 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0500 – 20 000
27,0500 – 5 000
27,0600 – 6 000
27,0700 – 20 000
27,0700 – 22 000
27,0700 – 20 000
27,0700 – 50 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0956 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0522 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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