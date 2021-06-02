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Ликвидность банковской системы превышает норматив в 4 раза — Совет НБУ

Ликвидность банковской системы превышает норматив в 4 раза — Совет НБУ

Ликвидность банковской системы Украины (корсчета банков и депозитные сертификаты НБУ) продолжает превышать 200 млрд. гривен — почти вчетверо выше норматива обязательного резервирования.

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин в экспертной записке на своей странице в Facebook.

Что этому способствовало: уменьшение остатка средств на ЕКС в пользу остатков на счетах в банках и незначительное сокращение наличности в обращении. Кроме того, путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков Национальным банком было предоставлено трем банкам 800 млн гривен кредитов рефинансирования на срок 84 дня по ставке 7,5%.

Задолженность платежеспособных банков по кредитам рефинансирования НБУ составляет: на срок до 3 месяцев — 4,1 млрд. гривен, на срок от 1 до 5 лет — 70,5 млрд гривен.

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Кредитный портфель банков в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» за неделю увеличился на 1,9 млрд гривен — почти до 46 млрд гривен, из которых:

  • 18,4 млрд. гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;
  • 5,9 млрд гривен — на инвестиционные цели;
  • 21,7 млрд гривен — на пополнение оборотных средств.

Портфель ипотечных кредитов по государственной программе «Доступная ипотека 7%» вырос до 326 млн. гривен, из которых 24% – кредиты на покупку жилья на первичном рынке и 76% – на вторичном рынке.

По материалам Finance.UA
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