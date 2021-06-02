Требования к документам о вакцинации, предъявляемым на границе

В Госпогранслужбе рассказали о том, как должны быть оформлены документы, при наличии которых разрешается пересекать границу на въезд во время карантинных ограничений или избежать самоизоляции.

Напомним, иностранным гражданам и лицам без гражданства для въезда в Украину, кроме обязательного полиса страхования о COVID-19, отныне нужно иметь:

или отрицательный результат ПЦР либо экспресс-теста, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения границы;

или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID -19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык.

Читайте также: Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов

Итак, каким обязательным требованиям должны соответствовать документы о тестировании и вакцинации, чтобы они стали основанием для пропуска через границу.

Экспресс-тест на определение антигена коронавируса должен содержать следующую информацию:

полное имя и фамилия пациента;

относительно исследования: название заболевания или возбудителя болезни (Covid-19, Sars-CoV-2 и т. д);

тип исследования (immunochromatographic testing», «immunochromatography assay», «ICA», «Lateral flow assay», «LFT», «rapid antigen test» и др.);

дату и время забора материала;

результат теста (negative, not detected);

страну проведения исследования;

название заведения, выдавшего результат теста;

уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код).

Результат тестирования на COVID-19 может выдаваться в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведено тестирование.

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от Covid-19, должен содержать:

полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применяется), удостоверяющего личность (паспорт, идентификационный номер и т. п);

название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;

название заболевания, против которого получен курс вакцинации;

подпись и печать врача, который непосредственно проводил вакцинацию.

Такой документ также может выдаваться в цифровой или бумажной форме.