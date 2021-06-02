Требования к документам о вакцинации, предъявляемым на границе

В Госпогранслужбе рассказали о том, как должны быть оформлены документы, при наличии которых разрешается пересекать границу на въезд во время карантинных ограничений или избежать самоизоляции.
Напомним, иностранным гражданам и лицам без гражданства для въезда в Украину, кроме обязательного полиса страхования о COVID-19, отныне нужно иметь:
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Итак, каким обязательным требованиям должны соответствовать документы о тестировании и вакцинации, чтобы они стали основанием для пропуска через границу.
Экспресс-тест на определение антигена коронавируса должен содержать следующую информацию:
Результат тестирования на COVID-19 может выдаваться в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведено тестирование.
Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от Covid-19, должен содержать:
Такой документ также может выдаваться в цифровой или бумажной форме.
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