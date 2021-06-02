В Европе создадут совместную платформу по урегулированию работы сервисов доставки

Сервисы курьерской доставки Glovo, Delivery Hero, Bolt и Wolt объявили о старте сотрудничества для создания проекта по регулированию работы сервисов доставки в Европе.

Об этом Finance.ua рассказали в пресс-службе сервиса.

На саммите 31 мая 2021 года был основан проект «Европейская цель».

Что это даст: он предусматривает разработку платформы с описанием особых норм и обязанностей сервисов доставки для их успешного функционирования, а также рекомендации для правительств.

В период с июня по август 2021 года к участию в разработке проекта планируют привлечь широкую общественность. Все заинтересованные стороны рынка доставки, включая пользователей сервисов, смогут поделиться своими мнениями и принять участие в разработке проекта через сайт www.europeanpurpose.com.

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Кроме того, основатели компаний Glovo, Delivery Hero, Bolt и Wolt приняли решение о создании Кодекса поведения, а также сборника лучших корпоративных и нормативных практик для урегулирования экономических условий работы сервисов. Эти документы планируют разработать до 1 сентября 2021 года для поддержки существующих нормативных процессов на уровне Европейского Союза.