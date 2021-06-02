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Правительство выделило 800 миллионов из «ковидного» фонда на доплату сотрудникам МВД

Правительство выделило 800 миллионов из «ковидного» фонда на доплату сотрудникам МВД

Правительство выделило Министерству внутренних дел 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями».

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 588 от 9 июня, опубликованном на Правительственном портале.

Отмечается, что аппарату МВД предусмотрено 71,599 млн грн для проведения доплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

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Государственной пограничной службе — 30,8 млн грн — «для проведения доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения» на период действия карантина, установленного Кабмином, а также медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID-19.

Нацгвардии — 16,6 млн грн — для проведения доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

ГСЧС — 1,7 млн грн — для проведения доплаты лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

А также медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

Наибольшая сумма предусмотрена Нацполиции — 679,261 млн грн — для проведения доплаты полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

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По материалам Економічна Правда
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