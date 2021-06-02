Правительство выделило 800 миллионов из «ковидного» фонда на доплату сотрудникам МВД

Правительство выделило Министерству внутренних дел 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями».

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 588 от 9 июня, опубликованном на Правительственном портале.

Отмечается, что аппарату МВД предусмотрено 71,599 млн грн для проведения доплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

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Государственной пограничной службе — 30,8 млн грн — «для проведения доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения» на период действия карантина, установленного Кабмином, а также медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID-19.

Нацгвардии — 16,6 млн грн — для проведения доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

ГСЧС — 1,7 млн грн — для проведения доплаты лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

А также медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

Наибольшая сумма предусмотрена Нацполиции — 679,261 млн грн — для проведения доплаты полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

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