YouTube для Android TV получил новую функцию

YouTube для Android TV был выпущен почти 6 лет назад, в августе 2015 года. Но был у него один весомый недостаток — отсутствие функции контроля скорости воспроизведения. Однако, наконец, YouTube для Android TV, а также Chromecast с Google TV, получили возможность изменять скорость воспроизведения видео.

Стоит отметить, что изменения происходят на стороне сервера, а потому не у всех сразу появится функция.

Элементы управления скоростью доступны в дополнительном меню при воспроизведении видео — между кнопками добавления в список воспроизведения и кнопкой «нравится». Вы можете выбрать между 0.25 x, 0.5 x, 1.25 x, 1.5 x и 2 x или же оставить скорость без изменений.

В отличие от смартфонов, здесь нет вариантов 0.75 x и 1.75 x, но мало кто это заметит. Отмечается, что выбранная скорость на одном видео применится и к следующим, что не очень удобно для многих пользователей.