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BMW представила обновленные кроссоверы X3 и X4 (фото)

Модернизированные кроссоверы теперь еще больше разнятся между собой, а главное — у них не появились большие «ноздри» радиаторной решетки.

Оба кроссовера получили более узкую переднюю оптику, визуально совмещенные «ноздри» решеток, новые бамперы. Задние фонари у них существенно отличаются по форме и имеют новую графику. Также был пересмотрен дизайн колесных дисков, размер которых варьируется от 19 до 21 дюйма. Палитру фирменных цветов кузова пополнили несколько новых оттенков, некоторые из них из каталога BMW Individual и теперь доступны для обычных X3 и X4.


Фото: обновленный BMW X3

X3 и X4 теперь электрифицированы. У дизельных машин 48-вольтовый стартер-генератор появился еще в прошлом году, а теперь он дополняет и бензиновые двигатели. Мощность моторов варьируется от 184 до 360 л. с.


Фото: обновленный BMW X4

В салоне сохранились отдельный 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовая цифровая панель приборов. В оснащение X3 и X4 впервые включен водительский ассистент Professional с активным круиз-контролем, функцией stop & go и активным рулевым управлением.

Публичные дебюты обновленных кроссоверов состоятся в конце лета и начале осени на автосалонах в Чэнду и Мюнхене. Продажи стартуют в августе. За BMW X3 попросят от 51 000 евро, за X4 — на 4000 евро больше. Спортивные X3 M Competition и X4 M Competition оценены в 97 600 и 99 600 евро соответственно.

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По материалам Телеканал новин 24
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