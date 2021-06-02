Представлен гиперкар Bugatti Chiron Super Sport за € 3 млн (фото, видео)

Bugatti представила автомобиль спустя 90 лет после дебюта первой модели марки с таким обозначением — Bugatti Type 55 Super Sport.

Философия та же: речь идет о скоростной машине, ходовые свойства которой сформированы с акцентом на комфорт. А с учетом мощности Chiron Super Sport и, как следствие, максимальной скорости, вполне логично, что инженеры предельно внимательно поработали с аэродинамикой.

Внешне Bugatti Chiron Super Sport выделяется удлиненной на 25 см задней частью кузова, как у рекордного прототипа Chiron Super Sport 300+, показанного в 2019 году. На кузове отсутствуют выступающие элементы, что сделано для максимального сглаживания прохождения воздушного потока, а площадь диффузора выросла для увеличения прижимной силы на высоких скоростях.



Фото: Focus.ua

В моторном отсеке установлен фирменный 8-литровый W16 с четырьмя турбинами, отдача которого по сравнению со стандартным Chiron увеличена на 100 л.с. — до 1600 л.с. Попутно расширен диапазон, в котором доступен гигантский крутящий момент — 1600 Нм. В трансмиссии стала длиннее высшая, седьмая передача для достижения большей максимальной скорости.

В итоге автомобиль, как отмечают в Bugatti, прекрасно управляется даже на максимальных 440 км/ч (скорость ограничена электроникой). Кстати, по сравнению с ранее представленной версией Chiron Pur Sport шинная компания Michelin создала оптимизированные покрышки Pilot Sport Cup 2, выдерживающие скорость до 500 км/ч. Резина смонтирована на индивидуальных алюминиевых дисках с пятью Y-образными спицами.



Фото: Focus.ua

Как отметил глава марки Стефан Винкельман, представляя Chiron Super Sport, в Bugatti создали «величайший Гран-Туризмо в истории, который идеально подойдет для дальних путешествий».

Всего будет построено девять таких автомобилей, а заводская цена каждого составляет 3,2 млн евро без учета налогов. Поставки клиентам начнутся в 2022 году.