Межбанк: что мешает котировкам упасть ниже 27 гривен

Среда на межбанке опять прошла под знаком превышения предложения валюты над спросом. Курс доллара грозил обвалиться к очень важному психологическому порогу в 27 гривен и ниже. Покупатели явно не спешили заключать сделки, а продавцы уже были готовы серьезно снижать свои аппетиты при выставлении ценников продажи.
Но доллар снова поддержал НБУ. Уже с самого утра он вышел с быстрой покупкой по 27,10 гривен и купил первые $ 20 млн. Но этого оказалось мало и буквально сразу же НБУ выставил новый ценник покупки 27,08. Это было чуть ниже рынка и клиенты-продавцы еще находили покупателей, готовых платить чуть больше уровня Нацбанка.
Одним из крупных продавцов «светился» Ситибанк. Благодаря действиям регулятора при первой интервенции, а затем уже и при его долгом присутствии на межбанке с покупкой по 27,08 гривен — доллар перестал проседать и остановился в узком коридоре 27,085/27,105 гривен практически до 12 часов. Покупатели не спешили и все ждали «дна» по курсу, а статистику в основном делали сделки крупных операторов рынка и сам регулятор своими выкупами излишка доллара на рынке.
К обеду котировки остановились на отметке 27,08/27,10 и продержались в этих пределах до 14 часов. После этого времени уже все оставшиеся покупатели решили не рисковать и закрыли свои сделки, справедливо полагая, что особого дальнейшего падения уже не будет.
Это ненадолго подтянуло котировки до 27,09/27,11 гривен к 15 часам, но затем спрос вообще иссяк. Оставшиеся игроки выставили уровень 27,08/27,10 гривен за доллар и он продержался уже до самого конца сессии.
За время второй долгоиграющей интервенции Нацбанк, по оценкам участников рынка, купил по 27,08 гривен еще порядка $ 100 млн. Если бы регулятор не выходил на межбанк — котировки доллара могли бы достичь уровня 27 гривен и даже ниже.
Главные события 9 июня на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,08 / 27,10
евро — 33,07 / 33,092
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2184 / 1,2186
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