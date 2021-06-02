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Hyperloop добрался до Италии: сверхзвуковой транспорт появится в Европе

Hyperloop добрался до Италии: сверхзвуковой транспорт появится в Европе

Zaha Hadid Architects (ZHA) заключила договор о партнерстве с Hyperloop Italia, чтобы построить инновационную транспортную систему в Италии.

Об этом сообщает пресс-служба архитектурной компании на официальном сайте.

Соглашение позволит предприятиям совместно перейти к следующему этапу работ, который «знаменует поворотный момент для будущего транспорта». Благодаря Hyperloop можно будет безопасно и очень быстро доставлять пассажиров и грузы, используя технологию пассивной магнитной левитации, полностью работающую на возобновляемых источниках энергии.

Транспортные капсулы перемещаются под низким давлением внутри труб, чтобы уменьшить трение — в результате тратится намного меньше энергии, чем требуют традиционные виды общественного транспорта. Более того, сочетание экологически чистой энергии и системы рекуперативного торможения позволяет инфраструктуре Hyperloop производить больше энергии, чем потреблять. Пассажиры же перемещаются в капсулах с климат-контролем, а потому не подвержены влиянию внешних условий.

Руководитель ZHA Патрик Шумахер сказал: «Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Hyperloop Italia; объединяя трансформирующую архитектуру, инженерию и городское планирование с наиболее эффективной и устойчивой транспортной сетью для значительного улучшения доступности, связи и благополучия в наших городах. Мы разделяем подход Hyperloop Italia, сочетающий инновации в дизайне и эксплуатации с технологиями в сфере экологически чистых материалов и методов строительства. Это позволяет нам развивать проекты, устойчивые к будущим изменениям, пространственно изобретательные, структурно эффективные и экологически устойчивые».

Бибоп Греста, основатель и генеральный директор Hyperloop ltalia, а также сооснователь Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) заявил, что соглашение еще на шаг продвинет компанию в развитии четвертой промышленной революции, а также подтверждает успешное начало Партнерской программы Hyperloop, запущенной Hyperloop ltalia в мае 2021 года для привлечения лучших мировых талантов к разработке системы.

По материалам Фокус
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