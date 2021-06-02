Посол ЕС в Украине прокомментировал законопроект Зеленского об олигархах

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас прокомментировал законопроект об олигархах и отметил важность укрепления государственных институтов.

«Укрепление государственных институтов должно стоять в центре этой борьбы за укрепление верховенства права, укрепление доверия украинских граждан к государственным институтам и, что важно, раскрытие экономического потенциала Украины на благо всего народа Украины», — написал Маасикас в Twitter.

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Он отметил, что ЕС знает о законопроекте, внесенном в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским.

«Основное внимание необходимо уделять укреплению государственных институтов, таких как правоохранительные органы, в частности, судебной системе, антимонопольным органам, общественной телерадиовещательной компании и другим», — подчеркнул дипломат.

Зеленский недавно внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. Им предлагается определить олигархами лиц, которые соответствуют следующим критериям: являются участниками политической жизни, имеют значительное влияние на СМИ, имеют монополию на национальном рынке и владеют активами, превышающими один миллион прожиточных минимумов (около $ 83 миллионов по текущему курсу).

Также предлагается создать реестр олигархов. Основанием для внесения олигархов в реестр должно стать решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).