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Инновационная литиевая батарея для аэротакси заряжается за 10 минут

Инновационная литиевая батарея для аэротакси заряжается за 10 минут

Литий-ионные батареи легко справляются с питанием как ноутбуков так и автомобилей, но для электрической авиации до сих пор не найдено идеальное решение. Американские ученые продемонстрировали новый тип литиевой батареи с инновационной высокотемпературной технологией зарядки. С ее помощью аэротакси сможет пополнить запас энергии для полета на 80 км всего за 10 минут.

Об этом сообщает New Atlas.

Новая технология, разработанная Ваном Чаояном из Университета Пенсильвании и его коллегами, стала продолжением экспериментальной батареи, которую они придумали несколько лет назад.

Обычно литиевые батареи могут работать без риска только в пределах определенного температурного режима. Если станет слишком холодно – на аноде в результате металлизации лития образуются шипы. Слишком жарко – и батарея быстро выйдет из строя.

Ученые нашли способ обойти проблемы, возникающие при высоких и низких температурах. В этом помогла уникальная разработка – конструкция из тонкой никелевой фольги, которая разогревает батарею до 60°C за 30 секунд. При этом батарея держит эту температуру всего 10 минут, а потом так же быстро охлаждается. Этого достаточно, чтобы воспользоваться преимуществами ускоренной зарядки, но обойти угрозу разрушения и металлизации.

Новая экспериментальная батарея обладает необходимой плотностью энергии, чтобы обеспечить для электрического аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой возможность полета на 80 км, а пополнить запас энергии можно всего за 10 минут. Испытания срока службы показали, что устройство выдерживает более 2000 циклов заряда/разряда.

Другой вариант быстрого пополнения заряда аккумулятора – замена батарей. Такой способ предложил недавно стартап Ample. Универсальная система быстрой замены аккумуляторных блоков в электрических автомобилях помогает полностью восстановить заряд батареи всего за 10 минут. Станции Ample действуют полностью автономно и занимают мало места.

По материалам Телеканал 24
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