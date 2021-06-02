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Google расширит список альтернативных поисковых систем для Android в Европе

Google расширит список альтернативных поисковых систем для Android в Европе

В ответ на давление со стороны властей Евросоюза компания Google предоставит пользователям Android возможность выбирать из большего числа альтернативных поисковых систем для использования по умолчанию.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Ещё в 2018 году Европейская комиссия выпустила постановление о предоставлении более широких возможностей для конкуренции на платформе Android, в рамках которого поисковая система должна быть отделена от операционной системы. Тогда компанию заставили прекратить по умолчанию задействовать в Android фирменную поисковую систему и браузер. Компания дала возможность пользователям выбрать одну из нескольких поисковых систем при первом запуске смартфона.

Но этого оказалось недостаточно, чтобы ослабить позиции Google — в прошлом месяце компания контролировала 97 процентов рынка поисковых систем в Европе. Поисковик DuckDuckGo и другие жалуются, что это решение Google не работает. Всё дело в том, что компания ограничилась лишь списком из трёх альтернативных поисковых систем, а чтобы попасть в этот список, разработчикам нужно выиграть специальный аукцион. Правда, платить за присутствие в списке нужно лишь когда пользователь выбирает ту или иную поисковую систему.

В итоге теперь Google сделает участие в списке альтернативных поисковиков бесплатным для их разработчиков, а также увеличит количество альтернативных поисковых систем. Всего пользователям будет доступно около 12 поисковых решений сторонних компаний. Сама Google уверена, что пользователи всё равно будут выбирать её ПО, однако не потому, что у них нет другого выбора, а потому что сервисы Google удобнее остальных.

По материалам 3dnews.ru
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