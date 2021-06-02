«Киевтеплоэнерго» через суд требует от «Укрэнерго» отменить миллионные счета

КП «Киевтеплоэнерго» оспаривает в Верховном суде начисления со стороны НЭК «Укрэнерго» средств за услуги по передаче электроэнергии по магистральным сетям.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что с начала внедрения в Украине рынка электроэнергии «Укрэнерго» начисляет «Киевтеплоэнерго» десятки миллионов гривен ежемесячно за непредоставление услуги по передаче электроэнергии по магистральным сетям.

«Дело в том, что в действующем законодательстве не урегулированы взаимоотношения между субъектами рынка электроэнергии в случае, когда производитель использует собственную электроэнергию на свои нужды, то есть не является ни поставщиком, ни покупателем — как в случае с «Киевтеплоэнерго», − говорится в сообщении.

Компания добавляет, что в результате законодательной коллизии возникла ситуация, когда электроэнергия предприятия в магистральные сети «Укрэнерго» не попадает, а начисления за ее транспортировку осуществляются в полном объеме.

«Итак, „Киевтеплоэнерго“ добросовестно выполняет свои обязательства перед „Укрэнерго“, а „Укрэнерго“, своевременно получая средства, не выполняет своих встречных обязательств перед „Киевтеплоэнерго“ и выставляет счета за неоказанные услуги», − отмечается в сообщении.