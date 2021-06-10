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Сколько стали изготовила и экспортировала Украина за 8 лет

Сколько стали изготовила и экспортировала Украина за 8 лет

Украина, по данным ассоциации Worldsteel, занимает позиции лидера в мире по объемам производства и экспорта стали. Например, по итогам четырех месяцев этого года мы заняли 13-ю позицию среди 62 стран-производителей.

Сколько же стали изготовила и экспортировала Украина за последние восемь лет, рассказывает «Слово и дело».

В 2013 году в Украине изготовили 32,8 млн тонн стали, 24,7 млн тонн экспортировали. В мировом рейтинге производителей Украина занимала 10 место, а экспортеров – 5.

В 2014-2015 году свои позиции как производителя Украина сохранила, хотя объемы производства уменьшились – 27,2 млн тонн и 23 млн тонн соответственно. А вот в рейтинге экспортеров Украина опустилась на 7 место, продав 21,5 млн тонн и 17,7 млн тонн.

В 2016 году Украина увеличила объемы производства стали до 24,2 млн тонн (+5,2%) за год. Экспорт также вырос на 2,8% – до 18,2 млн тонн. В 2017-м Украина опустилась на 12 место в рейтинге производителей и экспортеров стали.

В 2018 году в Украине было произведено 21,1 млн тонн стали, мы были на 13 месте в мире. Объем экспорта составил 15,1 млн тонн. Таким образом, в мировом рейтинге экспортеров Украина оказалась на 10 месте.

Объемы производства стали в 2019 году снизились на 1,4% – до 20,8 млн тонн, а объем экспорта вырос на 3,3% – до 15,6 млн тонн.

По итогам прошлого года Украина поднялась в мировом рейтинге производителей стали на 12 место – 20,6 млн тонн. В рейтинге экспортеров тоже прогресс – 9 место.


Инфографика: «Слово и дело»

По материалам Слово и Дело
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