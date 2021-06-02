Госгеокадастр упростил решение споров по земельным границам

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) утвердила документ, который упрощает решение проблемных вопросов по согласованию границ земельных участков.
Соответствующий документ подписал первый заместитель главы Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко.
По его словам, в Украине даже возникла отдельная категория споров — не по поводу границ, а по их согласованию.
«Согласование границ уже длительное время в Украине является формализованной процедурой, которая существенно отягощает изготовление документации по землеустройству, одновременно не выполняя своего назначения предотвратить существованию межевых споров. Перенести упор с формы на содержание в этом вопросе призван Закон № 1423», — отметил эксперт.
В документе отмечается, что форма и порядок составления предусмотренных Законом № 1423 сведений об установленных граничных знаках специально законодательством не регламентируются. Такие сведения могут отражаться в произвольной форме, что идентифицирует местонахождение знаков и содержит их описание.
Согласно статье 106 Земельного кодекса Украины в редакции Закона Украины № 1423, граничными знаками могут быть природные или искусственные сооружения и рубежи (реки, ручьи, каналы, лесополосы, растительные полосы, деревья, тропинки, рвы, стены, заборы, ограждение, дорожные сооружения, бетонные или металлические столбы, плиты, монолиты, камни и другие сооружения), совпадающие с границей земельного участка или специально устанавливающиеся на нем. Граничные знаки на водных объектах не устанавливаются.
Если границы земельных участков на местности совпадают с естественными или искусственными линейными сооружениями и ранее установленными границами, знаки могут не устанавливаться.
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