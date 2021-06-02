Должностному лицу Укрзализныци сообщили о подозрении из-за завладения более 1,4 млн грн

Прокуроры сообщили о подозрении заместителю одного из начальников производственного подразделения Конотопская дистанция пути регионального филиала УЗ из-за завладения более 1,4 млн грн на ремонте электрогенераторов.

Об этом передает ОГПУ.

«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили и сообщили о подозрении заместителю одного из начальников производственного подразделения Конотопская дистанция пути регионального филиала „Юго-Западная железная дорога“ АО „Украинская железная дорога“ по факту служебного подлога и покушения на завладение государственными средствами в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, в течение 2018 — 2019 годов служащий по предварительному сговору группой лиц подписал поддельные официальные документы по капитальному ремонту 62 электрогенераторов, хотя на самом деле такие работы не выполнялись.

«В дальнейшем, с целью сокрытия своих преступных действий и завладения средствами АО „Укрзализныця“, он закупил 62 новых электрогенератора производства Китайской Народной Республики общей стоимостью более 1,4 млн грн, которые не соответствовали техническим характеристикам тех электрогенераторов, в отношении которых планировался капитальный ремонт», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления.