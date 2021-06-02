Украинцы для путешествий за границу смогут пользоваться двумя документами о вакцинации - Шмыгаль

Украинцы для путешествий смогут использовать как COVID-сертификат, так и Международное свидетельство о вакцинации.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Правительство Украины договаривается с другими странами, чтобы наши граждане смогли беспрепятственно пересекать границы и путешествовать. Какие документы украинцы смогут использовать в качестве подтверждения вакцинации? Первый — это международное свидетельство о вакцинации. Второй — так называемый „ковидный сертификат“ или „иммунный паспорт“», — сказал Шмыгаль.

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Премьер добавил, что международное свидетельство о вакцинации выдается после прохождения полного цикла вакцинации и будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.

«Ковидный сертификат» или «иммунный паспорт», по словам премьер-министра, еще находится на стадии разработки и будет введен после утверждения международных требований ЕС и ВОЗ.

«Ориентировочно планируем запуск на июль. Сертификат можно будет получить как в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, так и в электронной — в учреждениях здравоохранения и через приложение „Дія“. Кроме того, документ будет содержать информацию не только о вакцинации, но и о негативных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19 и наличии антител», — сказал Шмыгаль.

Он также напомнил, что с 9 июня все регионы Украины перешли в зеленую зону эпидопасности, и добавил, что Украина продолжает наращивать темпы вакцинации.