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Всемирный банк инвестирует в украинскую энергосистему $211 миллионов

Всемирный банк инвестирует в украинскую энергосистему $211 миллионов

Украина успешно завершила переговоры со Всемирным банком по привлечению 211 млн долл. на реализацию инвестиционного проекта ЧАО «Укргидроэнерго» по повышению устойчивости энергосистемы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

«Мы официально завершить переговорный процесс и подписали протокол переговоров. Реализация проекта будет способствовать повышению надежности работы украинской энергосистемы, выполнению требований относительно функционирования в синхронном режиме с европейскими сетями и международных обязательств в сфере сокращения выбросов парниковых газов», – рассказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Так, в рамках проекта «Украина – Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО «Укргидроэнерго»)» планируется привлечение $177 млн со стороны Всемирного банка и $34 млн от Фонда чистых технологий. Рассмотрение пакета гарантийных и финансовых сделок советом директоров Всемирного банка состоится до конца июня.

В частности, в рамках проекта предусмотрено установление систем аккумулирования энергии мощностью 197 МВт на Киевской ГАЭС, Каневской ГЭС, Кременчугской ГЭС и Среднеднепровской ГЭС; солнечные электростанции с мощностью 35,9 МВт и 28 МВт, а также аккумуляторы мощностью 15 МВт на Днестровской ГЭС.

Отмечается, что такое обновление позволит предоставить оператору системы передачи НЭК «Укрэнерго» дополнительный резерв поддержания частоты и расширить регулирующий диапазон автоматического резерва восстановления частоты. Что, в свою очередь, является необходимым для обеспечения надежного и устойчивого функционирования объединенной энергосистемы Украины, соблюдения операционной безопасности и качества электрической энергии.

По материалам УКРИНФОРМ
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