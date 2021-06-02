По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (45,950 млн грн и 47,791 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (46 и 37), максимальный курс продажи доллара 27,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,07−27,08 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 93,741 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,0700 — 57 775
27,0700 — 15 000
27,0600 — 100 000
27,0600 — 10 000
27,0600 — 10 000
27,0600 — 99 999
27,0500 — 21 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,0600 — 20 000
27,0600 — 25 000
27,0600 — 55 000
27,0700 — 15 000
27,0700 — 15 000
27,0700 — 15 000
27,0700 — 50 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,0896 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,0477 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украине требуется более 4 миллиардов евро для модернизации ТЭС — Минэнерго5 ч. назад - 236 3
МВД может приостановить выдачу водительских удостоверенийВчера, 19:22 - 3095 3
Как будет расти прожиточный минимум до 2024 года: планы правительстваВчера, 11:09 - 764 3
Криптоинвесторы создали «илонометр» — сайт для оценки ущерба от твитов Илона МаскаВчера, 22:09 - 422 2
После запрета «пластика» экологические пакеты подешевеют — АбрамовскийВчера, 20:45 - 426 2
Нововведения для бизнеса. В monobank анонсировали обновление приложенияВчера, 17:00 - 7489
МВД может приостановить выдачу водительских удостоверенийВчера, 19:22 - 3095 3
Упадет ли доллар ниже 27 гривен: прогноз курса валют на неделюВчера, 13:02 - 2900
НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривен4 ч. назад - 1469
В Польше дефицит медиков: какие специалисты наиболее востребованы (инфографика)Вчера, 14:02 - 1128
Apple представила iOS 15 с новыми функциямиВчера, 16:10 - 121
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 971
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 878
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 1030
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2258 11