Межбанк: «провалится» ли курс ниже 27 гривен

Среда, пожалуй, будет самым интересным днем на валютном рынке на этой неделе. Дело в том, что сегодня на межбанк будут влиять сразу несколько очень серьезных и противоречивых факторов и от того, что в конечном итоге мы увидим вечером по котировкам доллара — во многом будет зависеть тренд по курсу как минимум до середины июня.
В пользу гривны сработает фактор расчетов по аукциону Минфина по ОВГЗ. Чиновники продали облигаций на сумму в эквиваленте 19,12 млрд гривен. В том числе — на $ 182,2 млн и на 14,16 млрд гривен. Это значительные суммы. И хотя частично это будет просто перевложение ранее полученных от государства средств от погашения предыдущих выпусков облигаций — это существенно отразится на ресурсном и валютном рынках. Как и госбанки, нерезиденты также активно покупали эти бумаги и продавали под это валюту на торгах. Эти продажи во многом спровоцировали выходы НБУ с интервенциями по покупке излишка доллара и частично существенно играли на укрепление гривны последних дней.
Кроме этого, психологически снижение котировок провоцирует активную распродажу валюты экспортерами на опасениях ее дальнейшего проседания. И это тоже формирует определенные настроения на рынке в пользу ревальвации гривны.
Против нацвалюты сыграет фактор покупок валюты «дочками» иностранных компаний под вывод дивидендов. Курс проседал и они не торопились с покупкой основных сумм под эти операции. Но конец первой декады уже близко (а именно в этот период проходят подобные сделки) — и у этих клиентов уже нет времени для завершения этих сделок. Они выйдут на рынок с покупкой и это частично увеличит спрос на валюту.
Определенную интригу создает и НБУ. В последние дни после долгого затишья он фактически по три раза за день выходит на межбанк с выкупом доллара, что во многом и сдерживает проседание валютных котировок. Только за вчера он выкупил около $ 120 млн и этим реально спас доллар от очередного обвала. Скорее всего регулятор и сегодня появится на торгах и его ценники будут основным ориентиром по курсу для всех участников торгов. На момент выхода статьи уже стало известно о первом выходе Нацбанка с покупкой доллара. Судя по оперативности выхода регулятора, он всерьез решил удержать курс доллара от проседания ниже отметки 27 гривен.Как и вчера — если продавцам все же удастся активно «побороться» за курс и остановить проседание котировок, то «проснутся» те покупатели, кто ждал «дна» по котировкам. Если же проседание продолжится — то значительная часть покупателей и спекулянты продолжат играть «на понижение».
Котировки межбанка, по нашим расчетам, 9 июня будут в пределах: доллар — коридор 27,00 — 27,20 грн, евро — коридор 32,80 — 33,15 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,09 / 27,11
евро — 33,02 / 33,04
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