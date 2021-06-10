Рынок технологий искусственного интеллекта за 7 лет вырастет почти до триллиона долларов-эксперты

Выручка на мировом рынке технологий искусственного интеллекта (ИИ), включая программное обеспечение, оборудование и сервисы, к 2028 году вырастет до 997,77 миллиарда долларов.

Это прогнозирует маркетинговое агентство Grand View Research, передает The Next Web.

Согласно прогнозу, по итогам этого года рынок технологий искусственного интеллекта вырастет до почти 100 миллиардов долларов, а к 2028 году – почти в 10 раз.

В агентстве отмечают, что ежегодный прирост в течение следующих семи лет составит около 40%.

При этом в 2020 году рынок технологий искусственного интеллекта оценивали в около 60 миллиардов долларов.

Специалисты объясняют такой рост массовым внедрением методов обучения на основе ИИ и огромным подъемом в производстве и внедрении оборудования ИИ.