У государства нет денег на новую окружную Киева: как будут строить дорогу

Изменения в закон о государственных закупках, принятые для строительства Киевской обходной дороги (КОД) — это единственный путь для реализации такого масштабного проекта. Они позволяют привлекать международные инвестиции, без которых строительство невозможно.
Об этом заявил исполнительный директор Национальной ассоциации дорожников Украины Олег Варивода, передает сайт «Сегодня».
По его словам, подрядчика строительства на конкурентных торгах будут определять не только по цене, но и по условиям привлечения финансирования. Это поможет избежать негативного опыта предыдущих проектов, не реализованных из-за отсутствия финансирования.
«В 2018 году мы обсуждали инвестпроект реконструкции дороги М-14 Одесса — Николаев — Херсон. Это предполагало строительство цементобетонной дороги с четырьмя полосами, которая бы соединила припортовые города и улучшила транспортное сообщение юга и в целом страны», — вспомнил он.
Стоимость проекта реконструкции составила 21,9 млрд гривен, в то время как в дорожном фонде на тот год было 32 млрд.
Фото: Укравтодор
«Китайская компания CRBC выразила намерение построить дорогу за свой счет, с привлечением денег негосударственных организаций Китая. Они спросили: можем привлечь деньги коммерческих банков Китая, и мы строим? Нет, не можем, потому что это уровень межгосударственный. И вот уже 2021-й — дороги нет», — констатирует Варивода.
Именно поэтому он приветствует новые правила проведения конкурса на строительство КОД, принятые парламентом 3 июня.
«Невозможно реализовать строительство КОД в рамках государственной программы. Это фантастика. Ремонт дороги международного значения на 10 млрд — это приемлемая сумма для государственного бюджета и дорожного фонда. Но невозможно за 5 лет потратить 85 млрд грн. Для этого следует остановить ремонт и строительство трети дорог по всей Украине. Поэтому международные инвестиции — едва ли не единственное адекватное решение», — подчеркнул руководитель Национальной Ассоциации дорожников Украины.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.
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