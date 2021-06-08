Возможно ли получить отпуск без сохранения зарплаты несколько раз в год

В Гоструда разъяснили, существует ли возможность получить отпуск без сохранения заработной платы несколько раз в год.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно ст. 25 ЗУ «Об отпусках», определенной категории работников, указанных в данной норме, по их желанию предоставляется в обязательном порядке отпуск без сохранения заработной платы на срок, который не превышает количество предусмотренных законодательством календарных дней.

Читайте также: Страны, в которых лучше всего путешествовать на авто

Например: пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью III группы имеют возможность воспользоваться таким отпуском, продолжительностью до 30 календарных дней ежегодно. Если при написании заявления на отпуск работник указал сроки предоставления такого отпуска — 15 дней, то у него до окончания календарного года возникает право получить в очередной раз такой отпуск сроком до 15 календарных дней.

Относительно предоставления работнику отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон определенных ч. 1 ст. 26 Закона, то такой отпуск может предоставляться работнику по семейным обстоятельствам и по другим причинам на срок, обусловленный соглашением между работником и работодателем, но не более, чем 15 календарных дней в году.

Если при написании заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы работник указывает количество календарных дней, которые меньше, чем максимальное количество, предусмотренное ч. 1 ст. 26 Закона, то работник также имеет право в течение календарного года получить при необходимости отпуск без сохранения заработной платы на неиспользованное им количество дней. При этом также необходимо согласовать данное решение работника с работодателем.

Стоит отметить, что из-за введения карантина в соответствии с ЗУ «О защите населения от инфекционных болезней» срок пребывания в отпуске без сохранения заработной платы на период карантина не включается в общий срок, установленный частью первой настоящей статьи (ч. 2 статьи 26 Закона). То есть он может быть больше, чем 15 календарных дней в году.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫