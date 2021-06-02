Самая дорогая в мире марка ушла с молотка за $8,3 млн (фото)

Марка Британская Гвиана номиналом один цент была продана на аукционе Sotheby’s за 8,3 миллиона долларов.
Об этом сообщило агентство ТАСС.
По данным издания, владельцем лота стала английская компания Stanley Gibbons, которая является старейшим в мире филателистическим дилером. В планах компании выставить марку в своем магазине на улице Стрэнд в центре Лондона.
Так, восьмиугольная Британская Гвиана, или как ее еще называют Принцесса филателии, носит название бывшей британской колонии. Она напечатана черной краской на красной и не имеет перфорации. В центре марки изображена трехмачтовая шхуна, а над ней написан девиз колонии – Damus Petimus Que Vicissim (Даем и надеемся получить).
Фото: ЕРА
Сообщается, что марка стала самой дорогой в мире в 2014 году, когда ушла с молотка за 9,5 миллиона долларов. Тогда ее приобрел американский дизайнер обуви и бизнесмен Стюарт Вайцман.
Фото: ЕРА
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