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Фонд госимущества хочет вернуть в собственность государства «нефтепровод Медведчука»

Фонд госимущества хочет вернуть в собственность государства «нефтепровод Медведчука»

Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда государственного имущества о возврате в собственность государства нефтепровода «Самара — Западное направление».

Об этом сообщили в комментарии Радио Свобода в пресс-службе суда.

В суде добавили, что заседание в рамках этого производства назначили на 14 сентября.

«Детективы провели очень тщательное расследование этого факта, на сегодня есть подозреваемые в этом деле. Вчера Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда госимущества о возврате этой трубы в собственность государства», — заявил директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналистам в рамках форума «Демократия в действии».

19 февраля СНБО принял решение о возвращении в государственную собственность части нефтепровода «Самара — Западное направление». В тот же день СНБО решил ввести санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, в частности, против пророссийского политика, народного депутата от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

23 февраля Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», которая проходит по территории Украины. ООО «Прикарпатзападтранс» подало апелляцию на решение суда, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в ее удовлетворении.

Нефтепродуктопровод «Самара-Западное направление» имеет участок на территории Украины длиной 1433 километра, который соединяет его с Россией и Беларусью и тянется к западной границе. В последнее время по этому трубопроводу поставляется дизтопливо: эксперты оценивают эти объемы до 2 миллионов тонн в год, или около 20% украинского рынка дизельного топлива.

Напомним, трубопроводы «Самара-Западное направление» и «Грозный — Армавир — Трудовая» были построены во времена Советского Союза и находились в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина.

Однако должностные лица «дочки» российской компании «Транснефтепродукт», «Прикарпатзападтранс», трубопроводы в собственность Украины не передали.

По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

По материалам Радио Свобода
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