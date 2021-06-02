УЗ выставила на аукцион 2 тыс. тонн лома цветных металлов со стартовой ценой в 145 миллионов

«Укрзализныця» планирует в ближайшее время реализовать почти 2 тыс. тонн лома цветных металлов и сплавов и получить от его продажи около 145 млн грн дополнительных доходов.

Соответствующие 14 аукционов объявили 7 июня в электронной системе Prozorro. Продажи, передает пресс-служба компании.

«Мы продолжаем генерировать дополнительный доход для компании через продажу металлолома. Объявили аукционы на почти 2 тыс. тонн лома цветных металлов, от реализации которого рассчитываем получить не менее 145 млн грн», — заявил и. о. председателя правления У З Иван Юрик.

По его словам, Укрзализныця намерена реализовать металлолом по максимально выгодной цене, обеспечив прозрачные и конкурентные условия продажи. Общая начальная цена продажи лома — 144,9 млн грн.

«В соответствии с объявлениями о проведении аукционов, размещенных в электронной торговой системе Prozorro. Продажи, в целом планируется реализовать 1993,85 тонны лома цветных металлов, среди которых алюминий, бронза, лом сложный, вольфрам, латунь, олово, свинец, цинк и медь. Прием ценовых предложений от участников аукционов проводится до 16 июня, а проведение аукционов запланировано на 17 июня», — говорится в сообщении.

В целом это уже второй аукцион по продаже лома цветных металлов, объявленный компанией.

По результатам предыдущих аукционов, которые состоялись в декабре 2020 года, УЗ реализовала 1035 тонн лома цветных металлов на сумму 29 млн грн, при начальной стоимости 25,6 млн грн.