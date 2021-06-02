Межбанк: НБУ своими покупками не дал просесть котировкам

Валютный рынок во вторник продолжил основные тенденции понедельника – гривна постепенно укрепляется, несмотря на массированные выкупы доллара Нацбанком.
Сегодня регулятор тактику не менял и снова трижды выходил на торги с интервенцией. Причем на первой купил стандартные $20 млн по 27,16 гривен, затем почти сразу же вышел повторно и в итоге купил $100 млн по 27,15 гривен и потом в конце сессии простоял с котировкой по 27,13 гривен, но уже не купил ничего. Итог, НБУ пополнил резервы на порядка $120 млн.
Основное в поведении регулятора – дал ориентиры по курсу участникам торгов и своими покупками не дал просесть котировкам к цели в 27 гривен за доллар. Среди продавцов выделялись как местные крупные экспортеры, так и нерезиденты.
Первым нужна гривна для финансирования своих текущих затрат, вторым – для операций на первичном и вторичном рынках ОВГЗ. Тем более, что сегодня прошел очередной аукцион Минфина по размещению облигаций и было продано бумаг в эквиваленте на 19,1 млрд гривен, в том числе в гривне – на 14,16 млрд, и в долларе – на $182,2 млн.
Доходность по гривневым бумагам в зависимости от срока размещения составила от 8,99% до 12,52 % годовых, а по долларовым 3,70% годовых.
Завтра день расчетов за облигации. Часть средств для их покупки инвесторы возьмут от предыдущих погашений конца мая – начала июня, а вот все остальное они сегодня закрывали за счет продаж валюты на межбанке. Не зря же одним из основных продавцов со стороны нерезидентов выступал Ситибанк, а также несколько других банков с иностранным капиталом.
В итоге, если стартовал межбанк по доллару сегодня с уровня 27,18/27,20 гривен, то уже к 12 часам курс просел до 27,175/27,195 гривен, а на обед дилеры пошли при уровне котировок 27,16/27,18. Сдерживали проседания курса выходы с интервенциями Нацбанка. Но как только он уходил с рынка, котировки продолжали падение и в 15 часов доллар уже находился на отметке 27,15/27,17 гривен, а к концу сессии и вовсе провалился до уровня 27,10/27,12.
Учитывая активное снижение котировок, продавцы были вынуждены сегодня снова идти на уступки немногочисленным покупателям. А главным индикатором для межбанка были ценники НБУ при проведении интервенций.
Главные события 8 июня на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,15 / 27,17
евро – 33,06 / 33,08
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2192 / 1,2193
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