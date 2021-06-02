«Большая стройка» до конца 2022 года проведет реконструкцию аэропорта в Кривом Роге

Аэропорт Кривого Рога принял первый регулярный рейс из Киева, которым из столицы прибыл Президент Владимир Зеленский.
Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко, который также вместе с Президентом прилетел в Кривой Рог.
«Еще один город Украины теперь „на крыльях“, — пишет Тимошенко. — Приятно зайти на сайт криворожского аэропорта и воочию наконец увидеть, что полеты сюда отныне — регулярные».
Рейсы в Кривой Рог авиакомпания WindRose будет осуществлять несколько раз в неделю. Аэропорт после длительного простоя, кроме жителей самого Кривого Рога, будет также обслуживать пассажиров Днепропетровской и Кировоградской областей.
«Для Кривого Рога — это как новая жизнь и для аэропорта, и для всего города», — отметил замглавы ОП.
Проект развития региональных аэропортов стал частью глобальной инфраструктурной программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Его задача — обеспечить комфортное воздушное сообщение между регионами и Киевом.
В рамках «Большой стройки» в аэропорту Кривого Рога в этом году впервые за последние 40 лет начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы и терминала. Окончание работ запланировано на конец 2022 года. Обновленный современный терминал будет рассчитан на обслуживание около 400 пассажиров в час.
Помимо аэропорта, в рамках «Большой стройки» в Кривом Роге активно восстанавливаются также еще два знаковых местных объекта — стадионы «Спартак» и «Металлург».
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