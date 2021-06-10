Какие автопроизводители планируют полностью перейти на электромобили

18 из 20 крупнейших мировых автопроизводителей намерены увеличить количество доступных моделей и нарастить объемы производства электромобилей.
При этом некоторые автопроизводители планируют перенастроить свои производственные линии, чтобы выпускать только электромобили:
В Федерации работодателей автомобильной отрасли говорят, что в теории такие электрические модели могут производиться и в Украине. Ведь у нас есть все возможности, чтобы стать производственной площадкой для глобальных автоконцернов: выгодная локация, эффективная логистика, низкие производственные расходы за счет квалифицированной рабочей силы, которая дешевле, чем в странах ЕС.
Но чтобы это стало действительностью, необходимо ввести инвестиционные условия, как минимум не худшие, чем предлагают соседние страны. И самое важное – обеспечить стабильность этих условий в течение длительного промежутка времени.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китайская компания выпустила «робособаку» в 27 раз дешевле, чем у Boston Dynamics (видео)Позавчера, 22:03 - 846 7
Где дешевле жить: в Украине или Болгарии – инфографикаВчера, 14:14 - 2913 4
Армения согласилась отказаться от «коньяка» за €3 млн компенсации от ЕСПозавчера, 18:32 - 779 4
Студентам без опыта готовы платить более 13 тысяч гривен (инфографика)Вчера, 11:08 - 6173 3
В Украине стремительно дорожает недвижимостьВчера, 15:04 - 4928 3
В JPMorgan обнаружили подтверждение перехода Bitcoin в медвежий рынокВчера, 05:27 - 7665 2
Оптимальная площадь квартиры: сколько «квадратов» нужно семьеВчера, 08:19 - 6953 1
Студентам без опыта готовы платить более 13 тысяч гривен (инфографика)Вчера, 11:08 - 6173 3
В Украине стремительно дорожает недвижимостьВчера, 15:04 - 4928 3
Где дешевле жить: в Украине или Болгарии – инфографикаВчера, 14:14 - 2913 4
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 319
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 580
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 369
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1238
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1062