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Какие автопроизводители планируют полностью перейти на электромобили

Какие автопроизводители планируют полностью перейти на электромобили

18 из 20 крупнейших мировых автопроизводителей намерены увеличить количество доступных моделей и нарастить объемы производства электромобилей.

При этом некоторые автопроизводители планируют перенастроить свои производственные линии, чтобы выпускать только электромобили:

  • Volvo будет продавать только электромобили с 2030 года;
  • Ford будет продавать в Европе только электромобили и плагин-гибриды уже с середины 2026 года и достигнет 100% продаж электромобилей в Европе с 2030 года;
  • General Motors планирует перейти на продажи только электрических легковых автомобилей до 2035 года;
  • Volkswagen стремится достичь 70% продаж электромобилей в Европе и 50% в Китае и США к 2030 году;
  • Stellantis нацелен на 70% продаж электромобилей в Европе и 35% в Соединенных Штатах.

В Федерации работодателей автомобильной отрасли говорят, что в теории такие электрические модели могут производиться и в Украине. Ведь у нас есть все возможности, чтобы стать производственной площадкой для глобальных автоконцернов: выгодная локация, эффективная логистика, низкие производственные расходы за счет квалифицированной рабочей силы, которая дешевле, чем в странах ЕС.

Но чтобы это стало действительностью, необходимо ввести инвестиционные условия, как минимум не худшие, чем предлагают соседние страны. И самое важное – обеспечить стабильность этих условий в течение длительного промежутка времени.

По материалам Телеканал 24
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