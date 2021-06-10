Какие автопроизводители планируют полностью перейти на электромобили

18 из 20 крупнейших мировых автопроизводителей намерены увеличить количество доступных моделей и нарастить объемы производства электромобилей.

При этом некоторые автопроизводители планируют перенастроить свои производственные линии, чтобы выпускать только электромобили:

Volvo будет продавать только электромобили с 2030 года;

Ford будет продавать в Европе только электромобили и плагин-гибриды уже с середины 2026 года и достигнет 100% продаж электромобилей в Европе с 2030 года;

General Motors планирует перейти на продажи только электрических легковых автомобилей до 2035 года;

Volkswagen стремится достичь 70% продаж электромобилей в Европе и 50% в Китае и США к 2030 году;

к 2030 году; Stellantis нацелен на 70% продаж электромобилей в Европе и 35% в Соединенных Штатах.

В Федерации работодателей автомобильной отрасли говорят, что в теории такие электрические модели могут производиться и в Украине. Ведь у нас есть все возможности, чтобы стать производственной площадкой для глобальных автоконцернов: выгодная локация, эффективная логистика, низкие производственные расходы за счет квалифицированной рабочей силы, которая дешевле, чем в странах ЕС.

Но чтобы это стало действительностью, необходимо ввести инвестиционные условия, как минимум не худшие, чем предлагают соседние страны. И самое важное – обеспечить стабильность этих условий в течение длительного промежутка времени.