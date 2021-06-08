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Volkswagen выпустил горный велосипед (фото)

Двухколесный велосипед GTI от Volkswagen стоит 850 долларов и весит 15,1 килограмма.

Конечно, ему не хватает фирменных компонентов GTI, таких как клетчатые сиденья или красные тормозные суппорты. Однако велосипед и без этого получился отличным.

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В отличие от многих других своих «коллег» этого ценового диапазона, в которых используются дисковые тормоза с тросовым приводом, в Volkswagen Special используются гидравлические дисковые тормоза.


Фото: carsweek.ru

Отсутствие красных тормозных суппортов, как у автомобиля, на этой модели немцы компенсировали 29-дюймовыми колесами рубиново-красного цвета.

Обручи обернуты в комплект покрышек WTB Ranger, совместимых с бескамерными колесами, чтобы снизить риск сползания на трассе.

Переключение осуществляется с помощью 27-скоростного групсета Shimano.


Фото: carsweek.ru

Алюминиевая рама допускает только амортизационную вилку спереди, однако этого вполне достаточно для тех, кто хочет начать кататься на горных велосипедах.

Передний амортизатор предлагает 120 миллиметров хода и функцию блокировки, которая временно предотвращает сжатие подвески. Не исключено, что совсем скоро велосипед, стилизованный под GTI, можно будет заказать через интернет-магазины марки.

По материалам AvtoDream
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