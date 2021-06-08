Volkswagen выпустил горный велосипед (фото)

Двухколесный велосипед GTI от Volkswagen стоит 850 долларов и весит 15,1 килограмма.
Конечно, ему не хватает фирменных компонентов GTI, таких как клетчатые сиденья или красные тормозные суппорты. Однако велосипед и без этого получился отличным.
Читайте также: Volkswagen представил новый кроссовер
В отличие от многих других своих «коллег» этого ценового диапазона, в которых используются дисковые тормоза с тросовым приводом, в Volkswagen Special используются гидравлические дисковые тормоза.
Фото: carsweek.ru
Отсутствие красных тормозных суппортов, как у автомобиля, на этой модели немцы компенсировали 29-дюймовыми колесами рубиново-красного цвета.
Обручи обернуты в комплект покрышек WTB Ranger, совместимых с бескамерными колесами, чтобы снизить риск сползания на трассе.
Переключение осуществляется с помощью 27-скоростного групсета Shimano.
Фото: carsweek.ru
Алюминиевая рама допускает только амортизационную вилку спереди, однако этого вполне достаточно для тех, кто хочет начать кататься на горных велосипедах.
Передний амортизатор предлагает 120 миллиметров хода и функцию блокировки, которая временно предотвращает сжатие подвески. Не исключено, что совсем скоро велосипед, стилизованный под GTI, можно будет заказать через интернет-магазины марки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Bitcoin по $20 тысяч: аналитики допустили стремительное падение главной криптовалютыПозавчера, 10:30 - 2282 11
Компанию WOG Ритейл признали банкротомВчера, 14:29 - 8741 8
Прожиточный минимум повысят в 2,5 раза: как это повлияет на пенсии, зарплаты и штрафыПозавчера, 20:03 - 58211 7
Киевсовет поддержал застройку Минского массива - построят 19 новых многоэтажекВчера, 12:46 - 850 4
Украина начала импорт газа для закачки в подземные хранилищаВчера, 14:14 - 268 2
Компанию WOG Ритейл признали банкротомВчера, 14:29 - 8741 8
Возможно ли получить отпуск без сохранения зарплаты несколько раз в годВчера, 09:02 - 2830
В Херсонской области строят крупнейшую в Украине ветровую электростанциюВчера, 07:23 - 2547
Кличко показал видео, как строят Подольско-Воскресенский мостовой переход (видео)Вчера, 10:15 - 2143 1
Условия расторжения договора аренды землиВчера, 13:00 - 1187 1
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)Вчера, 12:10 - 193
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекордПозавчера, 12:10 - 491
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 333
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1191
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1030