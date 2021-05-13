Volkswagen представил новый кроссовер

Немецкая компания Volkswagen представила новый автомобиль Volkswagen Tiguan.
Об этом сообщает CarBuzz.
У этого кроссовера 2-литровый турбодвигатель мощностью 184 лошадиных сил и крутящим моментом в 221 Нм.
Автомобиль будет доступен в белом и красном цветах.
В стандартной версии Volkswagen Tiguan встроен 20,3-сантиметровый сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой. Однако на заказ также доступен 25,4-сантиметровый экран.
Фото: CarBuzz
Отмечается, что система IQ.Drive, в частности, будет помогать с парковкой и распознаванием дорожных знаков.
Стоимость базовой модели стартует от около 25 тысяч долларов, но не будет стоить дороже 40 тысяч. Первые продажи запланированы на осень этого года.
Фото: CarBuzz
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