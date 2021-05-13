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Volkswagen представил новый кроссовер

Volkswagen представил новый кроссовер

Немецкая компания Volkswagen представила новый автомобиль Volkswagen Tiguan.

Об этом сообщает CarBuzz.

У этого кроссовера 2-литровый турбодвигатель мощностью 184 лошадиных сил и крутящим моментом в 221 Нм.

Автомобиль будет доступен в белом и красном цветах.

В стандартной версии Volkswagen Tiguan встроен 20,3-сантиметровый сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой. Однако на заказ также доступен 25,4-сантиметровый экран.


Фото: CarBuzz

Отмечается, что система IQ.Drive, в частности, будет помогать с парковкой и распознаванием дорожных знаков.

Стоимость базовой модели стартует от около 25 тысяч долларов, но не будет стоить дороже 40 тысяч. Первые продажи запланированы на осень этого года.


Фото: CarBuzz

По материалам УКРИНФОРМ
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