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На наличном валютном рынке предложение доминирует над спросом — Данилишин

На наличном валютном рынке предложение доминирует над спросом — Данилишин

С начала года банки приобрели у населения иностранной валюты в наличной и безналичной форме более чем на 1,3 млрд долл. Поэтому на наличном валютном рынке продолжает доминировать предложение иностранной валюты.

Об этом сообщил председатель совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

«С начала июня банки приобрели у населения иностранной валюты в наличной и безналичной форме на сумму более 70 млн долларов США, а с начала года — более 1,3 млрд долларов США», — написал Данилишин.

По его словам, избыток предложения иностранной валюты на межбанковском рынке в конце прошлой и в начале этой недели давил на обменный курс гривны в сторону укрепления. За неделю курс гривны к доллару США укрепился на 0,9% под влиянием преобладания предложения иностранной валюты над спросом клиентов банков.

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«Увеличению предложения иностранной валюты на рынке способствуют высокие цены на основные товары украинского экспорта: сельскохозяйственную продукцию, железную руду и сталь. В частности, мировые цены на кукурузу в годовом исчислении увеличились на 42%, на пшеницу — на 8%, на сталь — на 16%, на железную руду — на 29%», — отметил глава Совета НБУ.

По его мнению, благоприятные условия торговли, в свою очередь, определяют «устойчивое влияние фундаментальных составляющих платежного баланса на обменный курс гривны».

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По материалам Finance.UA
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