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Киевские таможенники перехватили более 60 американских бриллиантов (фото)

Киевские таможенники перехватили более 60 американских бриллиантов (фото)

Киевские таможенники задержали более 60 американских цветных и бесцветных бриллиантов стоимостью 319 тыс. грн.

Об этом сообщает Киевская таможня.

«61 бриллиант, из которых самые большие и самые дорогие — два желтых (стоимостью 5,3 тыс. долл.) и три бесцветных (2,9 тыс. долл.), и еще два бриллианта необычного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком — обнаружены киевскими таможенниками при попытке переслать их в международных почтовых отправлениях под видом распределителя документов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, три международных почтовых отправления от одного и того же отправителя из американского Балтимора направлялись по адресу киевлянина и жителей Днепра. Согласно декларациям, в этих посылках должны были быть «распределители документов» стоимостью ноль долларов.


Фото: Киевская таможня

Вместо этого при таможенном досмотре этих отправлений таможенники обнаружили камни в зиппакетах с рукописными пометками, характерными для драгоценных камней (о массе, цвете, чистоте и т. д.).

Таможенная экспертиза установила, что обнаруженное — драгоценные камни первого порядка: бриллианты бриллиантовой огранки желтых, коричневых и голубых цветов и оттенков, а также бесцветные. Масса самого большого камня — 1,07 карата, а его линейные размеры — 6,51×6,47×4,14 мм.


Фото: Киевская таможня

«Драгоценные камни отправитель пытался переслать в Украину, не задекларировав должным образом. Киевской таможней во всех случаях составлены протоколы о нарушении таможенных правил ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Бриллианты изъяты. Их общая ориентировочная стоимость — 11,6 тыс. долл. (319 тыс. грн)», — добавили в таможне.

По материалам УКРИНФОРМ
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