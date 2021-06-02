В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer

Во вторник, 8 июня, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Она насчитывает 117 тысяч доз препарата.
Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.
В целом в течение этой и следующей недели в Украину доставят 473 850 доз вакцины Pfizer.
Ранее в рамках глобального механизма COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.
Что известно о вакцине Pfizer
Вакцина от Pfizer/BioNTech – это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.
Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет и старше.
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