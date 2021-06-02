Сколько зарабатывают украинские мэры (инфографика)

Мэры городов отвечают за миллиардные бюджеты и невозобновляемые ресурсы общины — землю, поймы, прибрежные зоны. При этом их оклады, которые установил Кабмин, являются очень низкими.

Об этом свидетельствует исследование общественного движения «Честно».

«Если у мэра есть свое большинство в совете, депутаты могут дать ему надбавки. Но если такого большинства нет — мэра могут „посадить“ на голую ставку», — отмечается в исследовании.

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Кто из мэров сколько зарабатывает? Доход городского головы лишь на несколько процентов коррелируется с численностью населения города. Например, у Андрея Садового средний заработок составляет 33,5 тыс. грн, хотя Львов по населению почти равен Запорожью, а в миллионной Одессе Геннадий Труханов получает чуть меньше 23 тыс. грн в месяц.

Мэр самого маленького областного центра Украины Ужгорода Богдан Андреев получает 55,2 тыс. грн в месяц, управляя общиной численностью в 115,5 тысячи. Бюджет самого маленького областного центра составляет 1,4 млрд грн.

Эксперты проанализировали данные обо всех зарплатах мэров и выяснили, что величина бюджета города никак не влияет на уровень вознаграждения мэра.



Инфографика: Честно

Например, Владислав Атрошенко в Чернигове с населением 286 тысяч и бюджетом 2,9 млрд грн получает 63,3 тыс. грн, тогда как Руслан Марцинкив из Ивано-Франковска, который характеризуется почти такими же показателями, имеет 39,2 тыс. грн. А вот помощники и советники мэра этого города стоят налогоплательщикам 700 тыс. грн в месяц.

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Единственное исключение — мэр Херсона, декларирующий миллионы гривен, но имеющий низкую зарплату. У этого города наименьший бюджет из всех городов Украины с более чем 300 тысяч населения и скромные заработки мэра.

Также ниже средней среди мэров зарплату получают мэры Полтавы (48,2 тыс. грн), Житомира (29,5 тыс. грн), Черновцов (49,4 тыс. грн) и Сум (43,9 тыс. грн).

Немного выше средней мэрскую зарплату имеет глава столицы Виталий Кличко — 59,5 тыс. грн. То есть это средства, которые сити-менеджер получает за то, что отвечает за распределение и выполнение 60-миллиардного бюджета, комфорт и безопасность нескольких миллионов горожан.