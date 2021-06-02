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Apple представила iOS 15 с новыми функциями

Apple представила iOS 15 с новыми функциями

Американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 15, до которой пользователи смогут обновить свои гаджеты осенью. Программное обеспечение обнародовали на презентации WWDC 2021.

Презентация транслировалась на Youtube.

Большое внимание компания уделила новшествам в сервисе видеозвонков FaceTime. В iOS 15 появится режим просмотра в виде сетки и портретный режим для видео, когда фон размывается, а также поддержка пространственного звука Spatial Audio, выделение звука голоса в зависимости от ситуации.

Новая функция в FaceTime – SharePlay – позволит слушать музыку или смотреть фильмы одновременно с друзьями.

В приложении Messages можно будет поделиться контентом, таким как изображения, музыка, подкасты, статьи Apple News и многое другое. Весь присланный в Messages контент сохраняется в соответствующие приложения: музыка — в Apple Music, фото — в Photos — и так далее.

Также компания переработала оповещения. Появились “сводки” уведомлений, которые основаны на привычках пользователя по взаимодействию с приложениями. Сводки будут появляться в назначенное пользователем время или вычисленное с помощью системы искусственного интеллекта.

В картах Apple добавили детали о дорогах: автобусные остановки, пешеходные переходы, сложные съезды и т.д. Теперь они также ориентированы на пешеходов. Также с помощью камеры карты могут распознать ваше местоположение и указать правильное направление.

Голосовой помощник Siri в iOS 15 работает без Интернета и распознает запросы прямо на устройстве.

Микрофон смартфона iPhone получил новые возможности. Среди них изоляция голоса. Искусственный интеллект будет распознавать шумы на фоне и удалять их.

Также изменения будут в приложениях Wallet и Погода. Появятся новые возможности и для AirPods.

Устройства, которые будут поддерживать iOS 15:

  • IPhone 7;
  • IPhone 7 Plus;
  • IPhone SE (2016)
  • IPhone 8;
  • IPhone 8 Plus;
  • IPhone X;
  • IPhone XS/XS Max;
  • IPhone XR;
  • IPhone 11;
  • IPhone 11 Pro/Pro Max;
  • IPhone SE 2 (2020)
  • IPhone 12/mini;
  • IPhone 12 Pro/Pro Max;
  • IPhone 13/iPhone 12s.
По материалам РБК-Украина
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