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«Мы воспринимаем это как декларацию»: глава НАБУ прокомментировал законопроект об олигархах

«Мы воспринимаем это как декларацию»: глава НАБУ прокомментировал законопроект об олигархах

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что законопроект о статусе олигархов носит декларативный характер.

Об этом он сообщил журналистам во время форума Zero Corruption Conference.

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«Я был приглашен на дискуссию на СНБО по поводу этого закона. То, что я услышал, звучало так: это базовый закон. Фактически — закон-декларация, который открывает путь к применению процедур, которые действительно дадут результат», — отметил Сытник.

Глава НАБУ подчеркнул, что кроме декларирования борьбы с олигархатом и коррупцией, необходима координация органов исполнительной и судебной власти.

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«Дела, которые мы расследуем в течение длительного времени, не находят своей поддержки среди органов, которые должны не только помогать в выявлении коррупционный действий, но и в их ликвидации», — добавил он.

Кроме того, Сытник отметил, что без принятия других законопроектов, которые будут регулировать конкретные вопросы борьбы с монополиями и другими экономическими подоплеками олигархизации, от президентского законопроекта не будет практического эффекта.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В законопроекте разъясняется, кто такой бенефециар, средства массовой информации, контролер, связанное лицо.
  • Замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук анонсировала наработки еще семи законопроектов в рамках деолигархизации. По ее словам, сейчас в Украине недостаточное законодательное поле, которое регулирует деятельность олигархов.
  • Также президент Владимир Зеленский обещает за время своей каденции избавить Украину от олигархов.
По материалам suspilne.media
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