«Мы воспринимаем это как декларацию»: глава НАБУ прокомментировал законопроект об олигархах

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что законопроект о статусе олигархов носит декларативный характер.
Об этом он сообщил журналистам во время форума Zero Corruption Conference.
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«Я был приглашен на дискуссию на СНБО по поводу этого закона. То, что я услышал, звучало так: это базовый закон. Фактически — закон-декларация, который открывает путь к применению процедур, которые действительно дадут результат», — отметил Сытник.
Глава НАБУ подчеркнул, что кроме декларирования борьбы с олигархатом и коррупцией, необходима координация органов исполнительной и судебной власти.
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«Дела, которые мы расследуем в течение длительного времени, не находят своей поддержки среди органов, которые должны не только помогать в выявлении коррупционный действий, но и в их ликвидации», — добавил он.
Кроме того, Сытник отметил, что без принятия других законопроектов, которые будут регулировать конкретные вопросы борьбы с монополиями и другими экономическими подоплеками олигархизации, от президентского законопроекта не будет практического эффекта.
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