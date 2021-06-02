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Суд запретил накладывать арест на средства УЗ в банках

Суд запретил накладывать арест на средства УЗ в банках

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление «Укрзализныци» об обеспечении иска и остановил действие Постановления Государственной исполнительной службы от 6 мая 2021 года об аресте средств УЗ.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 4 июня 2021 года.

Отмечается, что суд также запретил «каким-либо банковским и финансовым учреждениям совершать действия, направленные на блокирование (арест) денежных средств АО „Украинская железная дорога“, и выполнение постановления Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции от 6 мая 2021 года об аресте средств должника, вынесенного в рамках исполнительного производства № 65 323 614, входящего в состав сводного исполнительного производства № 65 365 075».

«Постановление подлежит немедленному исполнению согласно ч. 1 статьи 156 КАС Украины», — добавили в суде.

Согласно решению суда, с целью защиты интересов УЗ «следует принять меры к обеспечению искового заявления, которые заключаются в приостановлении действия постановления от 6 мая 2021 года об аресте денежных средств и взыскании исполнительного сбора, а также запретить банковским учреждениям выполнять постановление об аресте средств АО „Украинская железная дорога“ от 6 мая 2021 года».

По данным Государственной исполнительной службы, текущий статус соответствующего исполнительного производства № 65 323 614 — «остановлен».

Напомним, что банковские счета «Укрзализныци» с 6 мая 2021 года арестованы исполнительной службой за долги.

И. о. председателя правления «Укрзализныци» Иван Юрик заявил, что компания прилагает усилия для урегулирования ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, некоторые счета уже разблокированы.

По материалам Finbalance
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