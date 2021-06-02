В Польше дефицит медиков: какие специалисты наиболее востребованы (инфографика)

Польша остро ощущает дефицит медиков: ей не хватает 68 тыс. врачей и 40 тыс. медсестер. Страна занимает более низкую строчку в Европе по коэффициенту доступности врачей (2,4 врача на 1 000 жителей и 5,3 медсестер на 1 000 жителей).

Об этом говорят данные рапорта Аналитического центра агентства по международному трудоустройству GremiPersonal.

В документе отмечается, что на врачей буквально «охотятся» госпитали по всей Польше, и иногда из-за их недостатка приходится закрывать целые отделения.

Почему польские врачи едут работать за границу? Зарплата польского врача в 1,5−2 тыс. евро и выше для украинского врача выглядит привлекательной. Но не для самих польских медиков, которые сравнивают ее с вознаграждением в других государствах ЕС, особенно странах Скандинавии, Германии, Нидерландах.

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В июне 2018 года Сейм даже принял закон о методике определения минимальной базовой зарплаты работников медицинских профессий, работающих в учреждениях здравоохранения, в соответствии с которым устанавливают предел, ниже которого базовое вознаграждение работнику медицинской отрасли установить невозможно.

Кого ищут в Польше:

анестезиологи;

терапевты;

пульмонологи;

хирурги;

инфекционисты;

медики на скорую помощь;

медперсонал в «ковидной» больнице;

анестезиологи;

офтальмологи;

ортопеды;

ортодонты и протезисты;

врачи эстетической медицины.

Ситуация с медработниками в Украине. Медики в Украине в течение года, как и их польские коллеги, тоже бастовали из-за недовольства зарплатой, изнуряющей нагрузки и сокращения. В стране тоже есть проблема оттока медкадров, причем значительно больше, чем в Польше. Но она обостряется не только из-за пандемии, но и из-за наступления второго этапа медреформы, в результате которой большое количество врачей попали под сокращение.

В Нацслужбе здоровья Украины объясняют, что среди уволенных половина — старики. А на их место пришло более тысячи молодых специалистов. Впрочем, в службе признают, что на рынке труда сейчас действительно не хватает узкопрофильных специалистов.

Наиболее востребованные специалисты в медицинской отрасли в Украине:

трансплантологи;

иммунологи;

токсикологи;

анестезиологи.

А что с зарплатами медиков в Украине? По данным Национальной службы здоровья, в 2020 году в среднем размер заработной платы врачей специализированных медицинских учреждений составил 11 тыс. грн, медицинских сестер — 9 тыс. грн, младшего медперсонала — более 7 тыс. грн.