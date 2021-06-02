В Польше дефицит медиков: какие специалисты наиболее востребованы (инфографика)

Польша остро ощущает дефицит медиков: ей не хватает 68 тыс. врачей и 40 тыс. медсестер. Страна занимает более низкую строчку в Европе по коэффициенту доступности врачей (2,4 врача на 1 000 жителей и 5,3 медсестер на 1 000 жителей).
Об этом говорят данные рапорта Аналитического центра агентства по международному трудоустройству GremiPersonal.
В документе отмечается, что на врачей буквально «охотятся» госпитали по всей Польше, и иногда из-за их недостатка приходится закрывать целые отделения.
Почему польские врачи едут работать за границу? Зарплата польского врача в 1,5−2 тыс. евро и выше для украинского врача выглядит привлекательной. Но не для самих польских медиков, которые сравнивают ее с вознаграждением в других государствах ЕС, особенно странах Скандинавии, Германии, Нидерландах.
Кстати, больше интересных новостей и полезной информации в удобном формате — в телеграм-канале Finance.ua. Не забудьте подписаться! 🤫
В июне 2018 года Сейм даже принял закон о методике определения минимальной базовой зарплаты работников медицинских профессий, работающих в учреждениях здравоохранения, в соответствии с которым устанавливают предел, ниже которого базовое вознаграждение работнику медицинской отрасли установить невозможно.
Кого ищут в Польше:
Ситуация с медработниками в Украине. Медики в Украине в течение года, как и их польские коллеги, тоже бастовали из-за недовольства зарплатой, изнуряющей нагрузки и сокращения. В стране тоже есть проблема оттока медкадров, причем значительно больше, чем в Польше. Но она обостряется не только из-за пандемии, но и из-за наступления второго этапа медреформы, в результате которой большое количество врачей попали под сокращение.
В Нацслужбе здоровья Украины объясняют, что среди уволенных половина — старики. А на их место пришло более тысячи молодых специалистов. Впрочем, в службе признают, что на рынке труда сейчас действительно не хватает узкопрофильных специалистов.
Наиболее востребованные специалисты в медицинской отрасли в Украине:
А что с зарплатами медиков в Украине? По данным Национальной службы здоровья, в 2020 году в среднем размер заработной платы врачей специализированных медицинских учреждений составил 11 тыс. грн, медицинских сестер — 9 тыс. грн, младшего медперсонала — более 7 тыс. грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страныВчера, 14:47 - 1264 14
«Китай должен выплатить миру $10 триллионов за коронавирус» — ТрампВчера, 18:30 - 962 13
Зеленский обещает избавить Украину от олигарховВчера, 17:02 - 1128 8
Билл Гейтс и Уоррен Баффет построят АЭС на быстрых нейтронах9 ч. назад - 1005 4
Как будет расти прожиточный минимум до 2024 года: планы правительства4 ч. назад - 218 3
Газпром отказывается увеличивать транспортировку газа в ЕС через УкраинуВчера, 20:21 - 1765
Франция открывается для украинских туристов с 9 июняВчера, 17:23 - 1393
Названа цена аренды земли в разных областях УкраиныВчера, 21:03 - 1276 2
Зеленский обещает избавить Украину от олигарховВчера, 17:02 - 1128 8
Билл Гейтс и Уоррен Баффет построят АЭС на быстрых нейтронах9 ч. назад - 1005 4
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 898
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 830
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 993
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2213 11
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 2272 8