СЕТАМ продал имущества банков более чем на 3 млрд грн

Госпредприятие «СЕТАМ» продало через электронную систему аукционов OpenMarket имущества на 15 млрд грн.

По данным СЕТАМ, с 2014 года было проведено 71 292 успешных аукциона на общую сумму 15 млрд 163 млн 161 тыс. 25 грн.

Благодаря конкуренции на торгах партнеры госпредприятия дополнительно получили 1,52 млрд грн. Средний рост цены по состоявшимся лотам составил 12%.

Больше всего лотов (72,6% от общей численности) на онлайн-аукционах было продано от Государственной исполнительной службы и частных исполнителей.

При этом СЕТАМ продал имущества банков на 3 млрд 82 млн 863 тыс. 378 грн.

Полная статистика по продавцам за все время:

Среди категорий проданного имущества больше всего было реализовано объектов недвижимости и транспортных средств.

База пользователей аукциона OpenMarket является крупнейшей в Украине и на сегодня насчитывает более 88 тыс. участников.

«Очередной миллиард гривен мы заработали менее чем за 4 месяца», — отметил гендиректор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.