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Киев уже сэкономил более ₴9 миллиардов благодаря ProZorro – Кличко

Киев уже сэкономил более &#8372;9 миллиардов благодаря ProZorro – Кличко

Закупки через систему ProZorro осуществляют 1800 структурных подразделений столичной власти. Благодаря этому Киев за несколько лет сэкономил более 9 млрд грн бюджетных средств.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сказал во время выступления на Международном форуме Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

«Мы ввели в городе Киеве системные изменения, которые исключают коррупцию. Один из ключевых предохранителей коррупции — прозрачность. Киев первым в Украине ввел систему ProZorro. 1800 структурных подразделений столичной власти осуществляют закупку исключительно через систему ProZorro. И за несколько лет мы сэкономили для бюджета нашей общины более 9 млрд грн, 4,5 млрд — только в прошлом году», — рассказал Кличко.

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Также Кличко напомнил, что в Киевсовете установлена система, которая делает невозможным голосование за другого депутата.

«И пока что Киевский городской совет остается единственным органом, советом, где исключается голосование за второго парня. Потому что голосование за другого, если тебе предоставили полномочия, — это политическая коррупция. И надеюсь, что другие города пойдут тем же путем. Сейчас Верховная Рада уже начала вводить такую систему, и, надеемся, в ближайшее время она начнет работать», — отметил Кличко.

Мэр Киева также заявил, что столица преодолела очереди в детские сады, в частности, благодаря внедрению в городе электронной системы регистрации.

«Раньше, чтобы устроить ребенка в детский сад, нужно было иметь знакомого депутата в Киеве, или пойти дать взятку. Эту проблему мы решили благодаря внедрению электронной системы регистрации в детские сады. А в этом году мы решили это системно — очереди в детские сады нет. Построили за прошедшие годы 33 детских сада, и очереди в 12 тысяч, которая когда-то была, уже не существует», — отметил Кличко.

По материалам УКРИНФОРМ
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