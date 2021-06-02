0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 110 0

Более половины «золотых паспортов» Кипра были выданы незаконно

Более половины «золотых паспортов» Кипра были выданы незаконно

Кипрская схема привлечения инвесторов «паспортами за деньги» работала с минимальным надзором, и тысячи паспортов были выданы незаконно.

Об этом заявил глава расследования, бывший судья Верховного суда Мирон Николаос, передает Barrons.

Комиссия по расследованию схемы выдачи так называемых «золотых паспортов», которая действовала в период с 2007 по август 2020 года, была создана в сентябре прошлого года.

«Очевидно, что кипрская инвестиционная программа действовала в период с 2007 по 2020 год с пробелами и недостатками, с неадекватной законодательной базой и почти без нормативной базы», – сказал Николаос.

Читайте также: Кипр открыл первое уголовное дело из-за «золотых паспортов»

В отчете о расследовании говорится, что 53% из 6779 паспортов были выданы незаконно. У Кабинета министров было последнее слово в одобрении любого заявления на получение паспорта богатым инвестором. Официальный представитель правительства Кириакос Кушус заявил, что администрация страны намерена «наказать» преступников.

Средиземноморский остров отказался от паспортной схемы после того, как телеканал Al Jazeera показал документальный фильм, в котором репортеры изображали из себя представителей китайского бизнесмена, который хочет купить кипрский паспорт, несмотря на наличие судимости.

Никосия разрешила инвесторам покупать паспорт в обмен на инвестиции в размере 2,5 млн евро ($3 млн), что принесло государству в общей сложности более 7 млрд евро.

Кипр официально подвергался критике в ЕС за недостаточную проверку происхождения денег претендентов на гражданство из числа иностранных инвесторов. В конце 2019 года власти Кипра были вынуждены отозвать 26 «золотых паспортов». Сообщалось, что около 40% паспортов в ходе программы были выданы гражданам России.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.