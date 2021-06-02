Более половины «золотых паспортов» Кипра были выданы незаконно

Кипрская схема привлечения инвесторов «паспортами за деньги» работала с минимальным надзором, и тысячи паспортов были выданы незаконно.

Об этом заявил глава расследования, бывший судья Верховного суда Мирон Николаос, передает Barrons.

Комиссия по расследованию схемы выдачи так называемых «золотых паспортов», которая действовала в период с 2007 по август 2020 года, была создана в сентябре прошлого года.

«Очевидно, что кипрская инвестиционная программа действовала в период с 2007 по 2020 год с пробелами и недостатками, с неадекватной законодательной базой и почти без нормативной базы», – сказал Николаос.

Читайте также: Кипр открыл первое уголовное дело из-за «золотых паспортов»

В отчете о расследовании говорится, что 53% из 6779 паспортов были выданы незаконно. У Кабинета министров было последнее слово в одобрении любого заявления на получение паспорта богатым инвестором. Официальный представитель правительства Кириакос Кушус заявил, что администрация страны намерена «наказать» преступников.

Средиземноморский остров отказался от паспортной схемы после того, как телеканал Al Jazeera показал документальный фильм, в котором репортеры изображали из себя представителей китайского бизнесмена, который хочет купить кипрский паспорт, несмотря на наличие судимости.

Никосия разрешила инвесторам покупать паспорт в обмен на инвестиции в размере 2,5 млн евро ($3 млн), что принесло государству в общей сложности более 7 млрд евро.

Кипр официально подвергался критике в ЕС за недостаточную проверку происхождения денег претендентов на гражданство из числа иностранных инвесторов. В конце 2019 года власти Кипра были вынуждены отозвать 26 «золотых паспортов». Сообщалось, что около 40% паспортов в ходе программы были выданы гражданам России.