После запрета «пластика» экологические пакеты подешевеют — Абрамовский

Ограничение использования пластиковых пакетов будет способствовать тому, что в Украине станет расширяться производство биоразлагаемых пакетов.
Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в программе «Официальный разговор» телеканала Дом.
По словам министра, производители будут подстраивать мощности под новые условия, после чего изготовление экопакетов может существенно подешеветь.
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«Допустим, себестоимость пакета из пластика где-то 5−15 копеек. Себестоимость биоразлагаемых пакетов на сегодня при таком не масс-маркете — около 60 копеек. На самом деле все очень быстро меняется. И себестоимость будет ниже при увеличении мощностей производства. А когда будет налажен замкнутый цикл производства, — например, из кукурузного крахмала будут делать кукурузные гранулы, а из них потом пакеты — то эти два продукта сблизятся по цене», — отметил Абрамовский.
Напомним, 7 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в Украине.
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