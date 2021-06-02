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Украинский рынок электрокаров за месяц сократился на треть — рейтинг популярных марок

Украинский рынок электрокаров за месяц сократился на треть — рейтинг популярных марок

В мае 2021 года украинский рынок электромобилей снизился на 34% по сравнению с показателями прошлого года. Доля новых машин составила всего 11%.

В целом, украинский автопарк пополнили 622 электромобиля, из которых 590 — легковые, сообщает Укравтопром.

Основную массу зарегистрированных в мае электромобилей составили легковые авто – 590 шт (новых – 66 шт, подержанных – 524 шт). По сравнению с прошлогодним результатом регистрации легковых BEV уменьшились почти на 36%.

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Из 32 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, новой была только одна машина. Относительно мая 2020 года спрос на коммерческие электромобили увеличился на 14%.

Топ-5 самых популярных марок:

  • самым популярным электрокаром в очередной раз стал Nissan Leaf. В течение месяца украинскую регистрацию получили 186 авто этой модели;
  • второй результат продемонстрировала Tesla Model 3, в ее зачете 66 регистраций;
  • в тройку бестселлеров мая попал Audi E-Tron. Этот электрокар выбрали 33 автомобилиста;
  • четвертым по популярности стал электромобиль Tesla Model S – 32 регистрации;
  • замыкает ТОП-5 майского рынка автомобилей на аккумуляторных источниках питания Chevrolet Bolt – 29 шт.

Самым популярным коммерческим электромобилем месяца стал Renault Kangoo Z.E. – 24 регистрации.

Всего за пять месяцев с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли чуть более 3 тыс. ед. электромобилей, или на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составляет 90%.

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По материалам Finance.UA
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