Украинский рынок электрокаров за месяц сократился на треть — рейтинг популярных марок

В мае 2021 года украинский рынок электромобилей снизился на 34% по сравнению с показателями прошлого года. Доля новых машин составила всего 11%.
В целом, украинский автопарк пополнили 622 электромобиля, из которых 590 — легковые, сообщает Укравтопром.
Основную массу зарегистрированных в мае электромобилей составили легковые авто – 590 шт (новых – 66 шт, подержанных – 524 шт). По сравнению с прошлогодним результатом регистрации легковых BEV уменьшились почти на 36%.
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Из 32 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, новой была только одна машина. Относительно мая 2020 года спрос на коммерческие электромобили увеличился на 14%.
Топ-5 самых популярных марок:
Самым популярным коммерческим электромобилем месяца стал Renault Kangoo Z.E. – 24 регистрации.
Всего за пять месяцев с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли чуть более 3 тыс. ед. электромобилей, или на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составляет 90%.
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