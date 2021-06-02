В Киеве профсоюзы выступают против повышения цен на проезд

В Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины выступают против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы.
Об этом на пресс-конференции заявил председатель этой ячейки профсоюза Александр Яцунь.
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«По имеющейся у нас информации, с 1 июля тарифы на проезд будут повышены с 8 гривен до 21−25 гривен. Соответственно, 21 гривна — это в метрополитене проезд вырастет, и 25 грн — в наземном общественном транспорте. Мы сделали элементарные вычисления, сколько это обойдется для молодого воспитателя или преподавателя, у которого заработная плата 7−7,5 тыс. гривен. И при таких расчетах мы пришли к выводу, что треть своей заработной платы человек образовательного труда будет тратить на эти „драконовские тарифы“, и это недопустимо», — отметил Яцунь.
Профсоюзы Киева требуют встречи с местными властями и проведения общественного обсуждения по вопросу повышения стоимости проезда в столичном коммунальном транспорте.
«Профсоюз педагогов города Киева считает, что такие непростые, сложные и очень важные для каждой киевской семьи вопросы нужно выносить на общегородской референдум, чтобы там участвовали и педагоги, и представители других отраслей. Наша позиция следующая — сначала увеличение заработных плат, надбавок, доплат, а потом мы коллективно рассмотрим вопрос о росте тарифов», — подчеркнул он.
Председатель Совета Киевского городского Профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский заявил, что тема повышения тарифов вызывает беспокойство в трудовых коллективах учреждений здравоохранения.
«Профсоюз призывает городские власти не инициировать вопрос о возможном повышении тарифов на проезд в городском транспорте и найти другие действенные пути поддержки коммунальных предприятий, не перекладывая все финансовые проблемы на плечи киевлян, в частности медиков», — подчеркнул Кубанский.
Напомним, «Киевпастранс» и метрополитен просят столичные власти выделить им средства или поднять цену на проезд. По расчетам Киевского метрополитена, в 2021 году экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров в метро составляет 21,05 грн. Нынешний тариф, который составляет 8 грн, не пересматривался с 2018 года.
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