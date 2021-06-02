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В Украине должна быть как можно скорее утверждена Антикоррупционная стратегия на 2020-2024 годы

В Украине должна быть как можно скорее утверждена Антикоррупционная стратегия на 2020-2024 годы

Верховная Рада должна как можно скорее принять во втором чтении и в целом закон «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы», принятый за основу в ноябре прошлого года.

На этом сделал акцент Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Zero Corruption Conference 2021 в Киеве.

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«К сожалению, на тридцатом году независимости нашей страны нам все еще приходится говорить о борьбе с коррупцией, судебной реформе, качественном обновлении и добропорядочности чиновников, судей, прокуроров. К сожалению, в обществе пока окончательно не сформировано устойчивое неприятие коррупции на всех уровнях власти, жизни и нулевой толерантности к ней», – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, парламенту стоит сосредоточиться на том, что последние четыре года в Украине отсутствует программный документ – Антикоррупционная стратегия.

«Я думаю, депутатам необходимо как можно скорее принять внесенный правительством проект «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы» и утвердить такую стратегию», – отметил Президент.

Антикоррупционная стратегия должна содержать пять главных принципов:

  • оптимизацию функций государственных органов и устранение дублирования;
  • цифровую трансформацию реализации полномочий органов государственной власти и местного самоуправления и полное открытие данных;
  • удобные и законные сервисы; неотвратимость ответственности за коррупционные правонарушения и общественная нетерпимость к коррупции;
  • утверждение культуры добропорядочности и уважение верховенства права.
По материалам Finance.UA
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