81 нардеп-миллионер арендует жилье за бюджетные средства — «Комитет избирателей»

В настоящее время в Украине 147 народных депутатов арендуют жилье за ​​бюджетные средства, из них у 81 депутата имеется на счетах более миллиона гривен.

Об этом сообщает общественная организация «Комитет избирателей Украины», которая проанализировала декларации народных депутатов, получающих бюджетную компенсацию для аренды жилья или гостиничного номера.

Больше всего среди таких арендаторов-миллионеров представителей президентской фракции “Слуга народа” (67 человек).

Среди самых богатых депутатов, которые получают бюджетные средства на аренду жилья:

Олег Воронько, «Слуга Народа», задекларировал 129 млн грн;

Сергей Магера, внефракционный, 25,5 млн грн;

Остап Шипайшло, «Слуга Народа», 22,5 млн;

Александр Трухин, «Слуга Народа», 20,9 млн;

Анатолий Урбанский, «За будущее», 19,8 млн;

Александр Пономарев, ОПЗЖ , 19,3 млн;

Олег Мейдич, “Батькивщина”, 14 млн;

Валерий Лунченко, «Доверие», 12,8 млн;

Степан Чернявский, “Слуга народа”, 11,5 млн;

Павел Павлиш, “Слуга народа”, 10,8 млн.

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То есть абсолютное большинство депутатов, получающих такие средства, могли бы оплачивать съемное жилье самостоятельно. Размер заработной платы народного депутата позволяет оплачивать аренду квартиры в г. Киеве без помощи средств налогоплательщиков.

В среднем ежемесячно народные депутаты получают из бюджета 20 тыс. грн для аренды жилья.

В КИУ отмечают, что законодательные нормы по компенсации депутатам средств на съем жилья являются пережитком прошлого, от которого стоит отказаться.

Справка Finance.ua:

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Закона «О статусе народного депутата Украины» в расходах на обеспечение деятельности ВРУ предусматриваются средства на аренду жилья или наем гостиничного номера.

Народному депутату на аренду жилья или наем гостиничного номера на основании его заявления и копии документа, в который внесены сведения о месте его жительства, Аппаратом ВРУ ежемесячно выдаются средства в размере, установленном сметой для компенсации стоимости аренды (найма).