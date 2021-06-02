81 нардеп-миллионер арендует жилье за бюджетные средства — «Комитет избирателей»

В настоящее время в Украине 147 народных депутатов арендуют жилье за бюджетные средства, из них у 81 депутата имеется на счетах более миллиона гривен.
Об этом сообщает общественная организация «Комитет избирателей Украины», которая проанализировала декларации народных депутатов, получающих бюджетную компенсацию для аренды жилья или гостиничного номера.
Больше всего среди таких арендаторов-миллионеров представителей президентской фракции “Слуга народа” (67 человек).
Среди самых богатых депутатов, которые получают бюджетные средства на аренду жилья:
Читайте также: В Раде обещают еще семь дополнительных законов по деолигархизации
То есть абсолютное большинство депутатов, получающих такие средства, могли бы оплачивать съемное жилье самостоятельно. Размер заработной платы народного депутата позволяет оплачивать аренду квартиры в г. Киеве без помощи средств налогоплательщиков.
В среднем ежемесячно народные депутаты получают из бюджета 20 тыс. грн для аренды жилья.
В КИУ отмечают, что законодательные нормы по компенсации депутатам средств на съем жилья являются пережитком прошлого, от которого стоит отказаться.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр6 ч. назад - 1503 10
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Вчера, 23:18 - 2378 7
Зеленский обещает избавить Украину от олигарховОколо часа назад - 236 3
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»7 ч. назад - 1868 3
Кличко рассказал, сколько Киев тратит на компенсацию проезда льготников3 ч. назад - 328 2
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Вчера, 23:18 - 2378 7
Как начисляется и облагается налогом доход по депозитам: разъяснение ФГВФЛ10 ч. назад - 2370
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»7 ч. назад - 1868 3
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)4 ч. назад - 1614
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр6 ч. назад - 1503 10
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 788
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 763
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 938
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2155 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 2202 7