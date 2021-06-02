С начала года крупный бизнес пополнил бюджет почти на 100 миллиардов гривен

В январе-мае 2021 года плательщики Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы направили в госбюджет 99,9 млрд грн платежей, или на 14,6% больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального управления ГНС.

При этом доля поступлений, обеспеченных управлением, составила 32,4% от всех налоговых платежей в госбюджет по стране. Так, удельный вес поступлений по налогу на прибыль от крупного бизнеса составляет 34,6%, налога на добавленную стоимость – 36,8%, акцизного налога – 96,4%, части чистой прибыли государственных предприятий – 30%.

«Следует отметить рост поступлений по сравнению с январем-маем 2020 года по налогу на добавленную стоимость – на 7,7 млрд грн, или на 20,4%, и акцизному налогу – на 736 млн грн, или на 9,5%», – прокомментировал руководитель Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Николай Чмерук.

Также, против прошлого года на 33,2%, или на 486 млн грн выросли поступления от государственных предприятий части чистого дохода. В целом государственные предприятия за 5 месяцев 2021 года уплатили в государственный бюджет почти 2 млрд гривен части чистой прибыли.