С начала года крупный бизнес пополнил бюджет почти на 100 миллиардов гривен

В январе-мае 2021 года плательщики Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы направили в госбюджет 99,9 млрд грн платежей, или на 14,6% больше, чем за 5 месяцев прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального управления ГНС.
При этом доля поступлений, обеспеченных управлением, составила 32,4% от всех налоговых платежей в госбюджет по стране. Так, удельный вес поступлений по налогу на прибыль от крупного бизнеса составляет 34,6%, налога на добавленную стоимость – 36,8%, акцизного налога – 96,4%, части чистой прибыли государственных предприятий – 30%.
«Следует отметить рост поступлений по сравнению с январем-маем 2020 года по налогу на добавленную стоимость – на 7,7 млрд грн, или на 20,4%, и акцизному налогу – на 736 млн грн, или на 9,5%», – прокомментировал руководитель Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Николай Чмерук.
Также, против прошлого года на 33,2%, или на 486 млн грн выросли поступления от государственных предприятий части чистого дохода. В целом государственные предприятия за 5 месяцев 2021 года уплатили в государственный бюджет почти 2 млрд гривен части чистой прибыли.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Позавчера, 23:18 - 2829 17
В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страныВчера, 14:47 - 774 11
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недрВчера, 12:00 - 2116 10
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»Вчера, 11:05 - 2915 6
Зеленский обещает избавить Украину от олигарховВчера, 17:02 - 741 4
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)Вчера, 14:00 - 2927
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»Вчера, 11:05 - 2915 6
Кличко о сроках строительства метро: на Троещину 4-5 лет, на Виноградарь - минимум одна станция в этом годуВчера, 10:00 - 2140 1
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недрВчера, 12:00 - 2116 10
Газпром отказывается увеличивать транспортировку газа в ЕС через УкраинуВчера, 20:21 - 1527
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 852
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 802
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 974
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2186 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 2237 7