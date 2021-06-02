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Фонд гарантирования продает 113 гектаров земли на Оболони

Фонд гарантирования продает 113 гектаров земли на Оболони

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует 30 июня провести аукцион по продаже 113 га земли в Киеве на Оболони по стартовой цене в 370 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«Фонд гарантирования вкладов физических лиц приглашает инвесторов на открытый электронный аукцион по продаже земельного участка под строительство в Киеве на Оболони. Актив принадлежит АО „Родовид банк“, находящемуся в ликвидации. Торги состоятся 30 июня 2021 года в системе Prozorro. Продажи», — говорится в сообщении.

Земельный участок находится в одном из самых перспективных с точки зрения застройки районов столицы — Оболонском. Его площадь — более 113,5 га и находится в районе улиц Озерная, Богатырская и Северная, недалеко от станции метро «Героев Днепра». Рядом Министерское озеро и залив с причалом, соединенный протокой с рекой Днепр, а также большая зеленая зона с живописной природой, местами для отдыха и спорта.

Целевое назначение земли — строительство, эксплуатация и обслуживание жилых домов и социально-культурных объектов.

Ранее этот актив уже неоднократно выставлялся на торги, но пока не был куплен.

Стартовая цена лота — 370 млн грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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