Фонд гарантирования продает 113 гектаров земли на Оболони

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует 30 июня провести аукцион по продаже 113 га земли в Киеве на Оболони по стартовой цене в 370 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«Фонд гарантирования вкладов физических лиц приглашает инвесторов на открытый электронный аукцион по продаже земельного участка под строительство в Киеве на Оболони. Актив принадлежит АО „Родовид банк“, находящемуся в ликвидации. Торги состоятся 30 июня 2021 года в системе Prozorro. Продажи», — говорится в сообщении.

Земельный участок находится в одном из самых перспективных с точки зрения застройки районов столицы — Оболонском. Его площадь — более 113,5 га и находится в районе улиц Озерная, Богатырская и Северная, недалеко от станции метро «Героев Днепра». Рядом Министерское озеро и залив с причалом, соединенный протокой с рекой Днепр, а также большая зеленая зона с живописной природой, местами для отдыха и спорта.

Целевое назначение земли — строительство, эксплуатация и обслуживание жилых домов и социально-культурных объектов.

Ранее этот актив уже неоднократно выставлялся на торги, но пока не был куплен.

Стартовая цена лота — 370 млн грн.